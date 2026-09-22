22 Сентября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Global Look Press / Reinhard Pantke

США расширят военное присутствие в Гренландии

США готовятся к возвращению на две ключевые военные локации в Гренландии. По данным Reuters, речь идет о Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке. В первом случае американцы хотят восстановить базу 1950-х годов, во втором — разделить территорию с элитным датским патрулем "Сириус".
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Президент США Дональд Трамп уже анонсировал сделку, которая дает США право вето на "чувствительные" инвестиции в регионе и блокирует возможность размещения там баз других государств. Ожидается, что подписи под документом будут поставлены в Нью-Йорке во время сессии ООН.

В настоящее время американское присутствие ограничено базой Питуффик, однако в прошлом Вашингтон контролировал на острове почти два десятка объектов. И Трамп обосновывает необходимость усиления военного присутствия тем, что остров стал уязвим в условиях активности РФ и КНР, настаивая на том, что Дания не справляется с обеспечением безопасности региона самостоятельно.

Гренландия - самый большой остров мира. С 2009 года она обладает широкой автономией и правом самостоятельно определять внутреннюю политику, оставаясь частью Датского королевства. При этом в 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. Дания готова обсуждать увеличение военного присутствия США.

Теги: сша, гренландия


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