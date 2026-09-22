22 Сентября 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Хантоса&quot;

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс по программе социальных инвестиций "Родные города"

Компания "Газпром нефть" начала прием заявок на грантовый конкурс, который ежегодно проходит по программе социальных инвестиций "Родные города". Участвовать могут бюджетные и некоммерческие организации, а также активные жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областей, Республики Саха (Якутия).

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе компании "Газпром нефть", в этом году география конкурса расширилась — к участию впервые присоединилась Республика Саха (Якутия). Гранты помогут реализовать инициативы по пяти направлениям: образование, культура, город, спорт и экология.

Заявки принимаются с 22 сентября по 10 ноября 2026 года на цифровой платформе программы "Родные города". Их будут оценивать по десяти критериям. Организаторы учтут актуальность, уникальность и новизну идеи, опыт и компетенции заявителей. Главный критерий отбора — польза инициативы для жителей и конкретного населенного пункта. Победители получат до 1 млн рублей на реализацию своих идей и экспертную поддержку, их определят в марте 2027 года. Подготовить востребованный для региона проект и правильно оформить заявку участникам помогут специалисты в области социального проектирования.

В 2026 году при поддержке конкурса реализовано 112 проектов. Среди них — фестиваль одной книги в Ханты-Мансийске и "Казачий разгуляй" в Тюмени, городской праздник "Доктор Цирк" в Омске и фестиваль по батутному фристайлу "Нанизахбаттл" в Томске. Спортивные инициативы помогают вовлекать жителей в активный образ жизни, а культурные — сохранять местные традиции и создавать новые точки притяжения.

Значительная часть инициатив грантового конкурса — проекты для детей и подростков: научные кружки и лаборатории, образовательные программы по изучению космоса, метеорологии и биологии. Поддержку получают и проекты, связанные с локальной идентичностью: "Морошка в генетике", "Травы Оренбуржья", "Редкие растения Югры".

Грантовый конкурс по программе социальных инвестиций "Родные города"(2026)|Фото: пресс-служба "Газпромнефть-Хантоса"

Большое внимание уделяется сохранению культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера. Среди таких инициатив — "Арктический дизайн", гостевой чум "Юсна", "Мелодии Ямала" и Атлас сказочных персонажей ханты и манси. Проекты реализуются на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

С 2013 года поддержано более 1400 социальных инициатив, некоторые из них выросли в самостоятельные региональные события: фестивали "Музсходка" и "Чака Чака" в Тюмени, астрономический лекторий "Смотри на звезды" в Оренбурге и фестиваль локальной культуры "Местные" в Ханты-Мансийске. Сегодня они собирают десятки тысяч участников, в том числе гостей из других регионов.

Руководитель программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова подчеркнула, что за каждой заявкой на грант стоит человек, которому небезразлично, что происходит вокруг.

"И сам конкурс развивается подобно человеку – он живой и меняющийся. Мы расширяем географию, добавляем направления, меняем форматы. Это видно и по самим проектам. "Травы Оренбуржья" и инициативы по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера помогают сохранять локальную идентичность. Этнофестиваль "Белые ночи" в Муравленко и международный турнир "Самый подготовленный человек" в Тюмени показывают, как грантовые инициативы могут становиться масштабными событиями. В этом году к конкурсу впервые присоединяется Якутия – новая территория, новый опыт и свежие идеи, и мне особенно интересно, какие инициативы родятся там", – добавила она.

Грантовый конкурс по программе социальных инвестиций "Родные города"(2026)|Фото: пресс-служба "Газпромнефть-Хантоса"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук отметил, что Югра – большой и разнообразный регион, поэтому важно создавать возможности для развития инициатив в разных сферах.

"В этом региону помогает в том числе грантовый конкурс "Газпром нефти". Среди проектов этого года – "Атлас сказочных персонажей", иммерсивные экскурсии "Город глазами старожилов" и "Возрождая ремесла". Все они вовлекают жителей в развитие своих территорий. Уверен, наше партнерство с компанией "Газпром нефть" позволит и дальше реализовывать проекты на благо Югры", – прокомментировал он.

Отметим, что грантовый конкурс "Газпром нефти" – ключевой инструмент поддержки инициатив активных местных жителей и сообществ в регионах деятельности компании. Он ежегодно проводится по программе социальных инвестиций "Родные города". В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проекты-победители конкурса поддерживает "Газпромнефть-Хантос".

Теги: Родные города, грантовый конкурс, Газпром нефть


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