22 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Хочет каждая вторая: молодые семьи Свердловской области доверяют безопасность умным цифровым технологиям «Ростелекома»

Свердловская область демонстрирует высокий интерес жителей к современным цифровым сервисам для комфортной и безопасной городской среды. Около 20 тысяч молодых семей уже пользуются умными домофонами «Ростелекома» в новостройках. Согласно внутренним исследованиям и анализу запросов в адрес компании, примерно каждая вторая молодая семья в регионе активно интересуется жильем с интегрированными интеллектуальными решениями.

При выборе новой квартиры семья Кадачиговых из Екатеринбурга уделила пристальное внимание технологической оснащенности будущего жилого комплекса — современные цифровые продукты стали для родителей обязательным критерием комфорта. Супруги поселились в доме, который подключен к платформе «Ростелеком Ключ». Уже три года Кадачиговы пользуются комплексным видеонаблюдением и услугой «Умный домофон», отмечая, насколько сервисы упрощают их повседневную жизнь.

(2026)|Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Анастасия Кадачигова, жительница ЖК «Философия Идеалистов на Черкасской» поясняет: «Моя дочь — младшеклассница, без присмотра ее оставлять тревожно, при этом такая необходимость есть. До переезда в новый дом, оснащенный интеллектуальной домофонией, приходилось искать помощи у родных. Бабушка провожала Катю из школы до квартиры. А теперь я спокойно могу быть на работе или отойти по делам на несколько часов, зная, что ребенок безопасно вернулся домой из школы и что он точно не откроет дверь постороннему человеку. Через мобильное приложение "Ключ" я дистанционно отслеживаю, что происходит около подъезда благодаря камере, встроенной в панель домофона».

(2026)|Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Умное устройство оборудовано антивандальным корпусом и системой ночного видения. Сигнал вызова с панели поступает в приложение на мобильный телефон или планшет, благодаря чему житель может видеть гостя, удаленно открывать дверь, просматривать видеозаписи в архиве, а также создавать временные цифровые коды для друзей, врачей или курьеров.

(2026)|Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Евгения Варняга, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отмечает: «Жители Свердловской области сегодня ориентированы не только на базовую защиту жилья, но и на полноценный цифровой сервис: им важны удобство, прозрачность и возможность управления системой со смартфона, который всегда под рукой. Из-за чего все чаще в "Ростелеком" с запросом обращаются застройщики — они стремятся интегрировать современные решения на ранних этапах проектирования жилья. Такой комплексный подход со стороны партнеров и команды провайдера помогает обеспечить продуманную инфраструктуру и учесть все технические и эксплуатационные нюансы внедрения интеллектуальных технологий в многоквартирных домах».

«Ростелеком Ключ» — отечественная разработка. Сервисы платформы используют около 975 тысяч домохозяйств более чем в 440 населенных пунктах страны. Система объединяет в одном приложении комплекс услуг: контроль и управление доступом на территорию объекта, видеонаблюдение внутри и снаружи дома, а также телеметрию. Новая услуга, активно набирающая популярность у компаний-застройщиков, — «Свободные парковки». Благодаря мобильному приложению собственники могут быстро найти пустое место для стоянки машины на территории своего жилого комплекса. В тестовом режиме сервисом пользуются более 500 тысяч российских семей.

Теги: ростелеком, цифровые технологии, безопасность, домофон, жилой комплекс


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