"Союзмультфильм" хочет отсудить свыше 30 тысяч рублей у продавца мыла из Нижнего Тагила

"Киностудия Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" подали в суд на самозанятого продавца мыла из Нижнего Тагила. Причиной стала продажа мыла в виде волка, схожего с персонажем советского мультфильма.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в октябре 2024 года представители правообладателя устроили контрольную закупку в торговой точке на улице Фрунзе. Там продавалось мыло ручной работы - фигурка, схожая с персонажем "Волк" из мультфильма "Жил-был пес".

Согласно позиции истцов, мыло выпущено не правообладателем или лицензиатом, а значит, товар введен в гражданский оборот с нарушением закона. В связи с этим с продавца требуют взыскать:

10 тыс. рублей — за нарушение исключительных прав на товарный знак №741622 (тот самый облик Волка);

10 тыс. рублей — за использование персонажа "Волк" как объекта авторского права.

Также истцы просят взыскать с тагильчанина судебные издержки: две госпошлины по 4 тыс. рублей, 5 тыс. рублей – компенсацию расходов за фиксацию правонарушения, 75 рублей почтовых расходов и 170 рублей — стоимость куска мыла, ставшего вещественным доказательством. Суммарно — около 33 тыс. рублей.