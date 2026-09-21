Канцлеру Германии может грозить отставка

Канцлер Германии Фридрих Мерц может вскоре оставить пост.

По версии Bloomberg, несколько руководителей Христианско-демократического союза (ХДС) считают вероятным скорый уход канцлера Мерца со своего поста на фоне серии поражений на выборах в местные немецкие парламенты. Сохранение постов якобы вредит партии и несёт риск дальнейшего ухудшения её положения в глазах избирателей, пишет ТАСС.

Партия ХДС, лидером которой является канцлер Германии Фридрих Мерц, потерпела разгромное поражение на региональных выборах в Мекленбурге – Передней Померании. Она не преодолела даже пятипроцентный порог. Победу одержала "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая 38% голосов.