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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Париже продают почти 300 личных вещей Брижит Бардо

В Париже стартовал аукцион, где продают около 300 предметов из личных вещей Брижит Бардо. Как сообщает РБК со ссылкой на BBC, вещи привезли из ее дома в Сен‑Тропе и парижской квартиры. На торги выставили мебель, одежду, украшения, велосипед Peugeot, классические гитары, экземпляр "Камасутры" и откровенные портреты актрисы.

Секретарь звезды Франк Гийю отметил, что каждый предмет хранит память о каком‑то событии или моменте счастья и помогает рассказать историю самой Бардо и ее легенды.

Особый интерес вызывают две пары кожаных балеток Repetto. В юности Бардо серьезно занималась балетом и думала о танцевальной карьере. Позже она попросила Repetto сделать для нее удобную модель для повседневной носки - этот заказ помог бренду стать популярнее. Еще на аукционе продают механическую печатную машинку, на которой актриса писала письма и работала над автобиографией, а также кухонные принадлежности, сковороды Le Creuset и зажигалки.

Стартовая цена большинства лотов - меньше 100 евро, но организаторы ждут, что в ходе торгов цены заметно вырастут. Часть вещей связана с любовью Бардо к животным: на торги попали мягкие игрушки и ошейники ее собак. По словам Гийю, актриса не представляла жизни без питомцев: когда кто‑то из них умирал, она тяжело переживала, а фотографии собак всегда держала на видном месте.

Вырученные деньги направят в фонд защиты животных, который основала Бардо. Часть дохода получит ее сын Николя‑Жак Шарье.

 

 

Теги: аукцион, продажа, вещи


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