"Единая Россия" победила на выборах в думу Югры и получит 27 мандатов

Избирком Ханты-Мансийского автономного округа подвел итоги выборов депутатов окружной думы шестого созыва. Большинство мандатов получила партия "Единая Россия". Выборы признаны состоявшимися и действительными, сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии.

21 сентября Избирком Югры единогласно утвердил постановления об итогах голосования. По окружному списку лидером стала "Единая Россия", за которую проголосовали 205 570 избирателей - 46,87%.

ЛДПР получила 25,29% голосов, КПРФ — 11,51%. "Справедливая Россия" набрала 8,07%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Дума Югры состоит из 38 депутатов, избираемых на пять лет. Половина состава формируется по партийным спискам, еще 19 депутатов проходят по одномандатным округам.

По одномандатным округам "Единая Россия" получила 16 мандатов, КПРФ - один, ЛДПР - один. Среди избранных депутатов - Леонид Михалко, Петр Созонов, Андрей Осадчук, Александр Филипенко, Сергей Дегтярев, Игорь Винников, Борис Хохряков и Сергей Великий.

Еще 19 мандатов распределили между партиями по итогам голосования за списки. "Единая Россия" получит 11 мест, ЛДПР — пять, КПРФ — два, "Справедливая Россия" — одно. Внутри партийных списков мандаты распределят между кандидатами общеокружной части и региональных групп.