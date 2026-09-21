Якушев уточнил количество участников СВО, ставших депутатами Госдумы

Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев уточнил количество участников специальной военной операции (СВО), которые станут депутатами Госдумы.

"Что касается участников специальной военной операции, по предварительным данным, мы рассчитываем, что 49 участников получат мандаты депутатов Государственной думы", - сказал ТАСС Якушев.

Отметим, ранее РИА Новости аннулировало новость о том, что участников СВО, которые станут парламентариями, будет 86.

Сегодня руководитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова высказалась о предварительных результатах выборов. "Единая Россия" набирает 57,83% голосов по партийным спискам. Она побеждает в 208 одномандатных округах. В Госдуме у партии власти будет 355 мандатов из 450. То есть "партия власти" получает самую большую фракцию в Госдуме в своей истории.