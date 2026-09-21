В Екатеринбурге ищут подрядчика для эскиза проекта выезда с Компрессорного

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который смог бы разработать эскизный проект строительства улично-дорожной сети на участке от ул. Латвийской до перекрестка ул. Хлебной и пер. Выходного в Октябрьском районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о продолжении моста в переулке Низовом, который открыли в 2025 году. Дорога позволит связать отдаленный микрорайон Компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом.

Начальная цена составляет 2 млн 420 тыс. 984 рубля 70 копеек. За эти деньги подрядчик должен разработать эскиз проекта, выбрав один из двух вариантов маршрута:

продление улицы Латвийской, протяженность порядка 1,35 км;

строительство улиц Кунгурский проезд, Каскадный проезд, реконструкция улицы Хлебной и переулка Зернового, общая протяжённость порядка 1,75 км (уточнить эскизом).

Эскиз проекта предусматривает дорогу в две полосы движения шириной 7 м., тротуары и велодорожки с каждой стороны улицы шириной 2,25 м. и 2,5 м. соответственно. При необходимости допускается совмещенная вело-пешеходная часть. Запланировано двухрядное наружное освещение, светофорное регулирование на двух перекрестках и видеонаблюдение на трех, в том числе вблизи остановки "Станция лечебная". Подрядчика также просят при необходимости предусмотреть строительство дождевой канализации.

Окончание подачи заявок 28 сентября