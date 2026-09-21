"Возвращаемся к базовым программам". Учитель поддержал новый ФГОС для старшеклассников

Учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов поддержал новый ФГОС для старшеклассников, который вступит в силу с 2027 года. Стандарт предполагает увеличение минимальной нагрузки на 2 часа в неделю. Однако это является правильным шагом, уверен педагог.

Он поясняет, что главный источник дополнительных часов — это отмена обязательного углубленного изучения предметов, как бы парадоксально это ни звучало. Потому что "профили" были у всех, зато нормального изучения всех предметов не было. И это было одной из причин скандалов последних лет, связанных с отказом в переходе в 10 класс.

Теперь старшеклассникам отменят обязательный выбор двух предметов, изучаемых углубленно, все предметы можно будет изучать только на базовом уровне. То есть сам стандарт не требует углубленного изучения двух предметов, но позволяет высвободить время на другие предметы. Формально это небольшое увеличение, но по существу — восстановление нормальной программы.

"На самом деле мы просто возвращаемся к "базовым" программам в старшей школе, без всякого профилирования. И это, я считаю, хорошо и правильно. Теперь все школы будут работать по "универсальным" программам, без "углубленки". А если кто-то хочет погрузиться в какую-то отдельную научную область — милости просим в кружки и секции дополнительного образования. Которое, в свою очередь, надо возрождать и делать доступным", — написал Богданов.