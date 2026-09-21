В Екатеринбурге сезон фонтанов продлится до 27 сентября

Сезон фонтанов в Екатеринбурге продлен до 27 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, это стало возможным благодаря теплой погоде. Начиная с 28 сентября специалисты муниципального предприятия "Водоотведение и искусственные сооружения" (ВОИС) приступят к консервации. Подготовка к зиме происходит следующим образом: фонтан отключается, а из его чаши сливается вода. Затем демонтируют навесное оборудование (форсунки и насосы) и отвозят его на предприятие для техобслуживания.

На следующий год, как только в городе установится стабильная теплая погода, в фонтанах вновь смонтируют оборудование и наполнят чаши. Всего в Екатеринбурге работает 10 городских фонтанов, самый новый из которых расположен около комплекса "УГМК-Арена". Его запустили в мае 2025 года во время реконструкции набережной реки Исеть.

Напомним, что два года назад в городе также продляли работу фонтанов из-за теплой солнечной погоды.