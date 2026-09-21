ЕГЭ по профильной математике расширят

С 2027 года задания на ЕГЭ по профильной математике немного изменятся. Об этом говорится в методических рекомендациях ФИПИ.

Будет добавлено задание по теории вероятностей и статистике на усвоение темы "Случайные величины и их характеристики", последний вопрос первой части на исследование функции будет преобразован в полноценную задачу второй части, а экономическая задача будет перенесена из второй в первую и станет простым вопросом. Всего станет 20 заданий вместо 19, а максимальный первичный балл будет 33 (сейчас 32). ЕГЭ по базовой математике останется без изменений.

Напомним, ЕГЭ по профильной математике состоит из двух частей: 12 простых вопросов, которые не требуют даже решения, а требуется вписать ответ, и 7 полноценных задач. При этом за правильно выполненную первую часть дается целых 70 баллов, хотя это лишь около трети первичных. Средний балл ЕГЭ в этом году - 66, то есть выпускники даже не доходят до задач. При этом власти считают, что это высокий уровень.

Для подготовки к ЕГЭ ФИПИ рекомендует хорошо учить математику все годы, а не откладывать подготовку к ЕГЭ на последние год-два. Вместо "прорешивания вариантов" нужна проработка тем. Также власти предостерегают от активного использования технологий ИИ, так как это не позволяет развить умение самостоятельно находить метод решения задачи и не дает возможности добиться высоких результатов на экзамене.