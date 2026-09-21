Во Владимирской области остановлено производство матрасов - двойников известного бренда

Во Владимирской области шестеро жителей Ковровского муниципального округа в возрасте от 32 до 46 лет попали под "уголовку". Им вменили незаконное использование чужого бренда и обогащение на этом на 30 млн руб.

По версии следствия, с сентября 2025 года соучастники организовали незаконное производство матрасов, маскируя их под известную продукцию товаров для сна. Для конспирации одновременно с контрафактной производили продукцию под собственными наименованиями. Ущерб правообладателя – не менее 30 млн руб.

Началось расследование. Среди изъятого – не менее 400 единиц продукции и 15 млн руб. Четырём соучастникам предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. С фигурантами работают следователи, сообщает СКР.