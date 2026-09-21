Европа начала тайно помогать Украине готовиться к зиме

Украина готовится к тяжелой зиме, которая может быть тяжелее предыдущей. В этих условиях страны Запада начали непублично помогать киевскому режиму, пишет Bloomberg.

Европейские страны предоставляют все, что у них есть, включая запасные части для электростанций и отопительного оборудования, сообщил агентству человек, отметив, что этот процесс скрыт от глаз. Один высокопоставленный европейский чиновник выразил обеспокоенность тем, что, если Украине не удастся пережить зиму, она в конечном итоге проиграет. Другие настроены не так пессимистично, полагая, что Украина как-то справится с трудностями. В конце концов важно не положение населения, а чтобы страна продолжала воевать против России.

Высокопоставленный чиновник НАТО признал, что летом он оценивал ситуацию для Украины позитивно, но сейчас обеспокоен. Премьер Польши Дональд Туск уверен, что в Кремле рассчитывают, что зима будет "трагически критической для Украины". Зеленский недавно призвал Запад давать каждый месяц по 100-120 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, Украина просит западные страны прислать ремонтные бригады на зиму, когда их будет остро не хватать. Депутат Рады, первый зампред комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко посоветовал украинцам запасаться на зиму водой и дровами. Однако они подскочили в цене к зиме на 70-80%