АвтоВАЗ и SELA выпустили совместную коллекцию одежды к 60-летию завода

АвтоВАЗ отметил 60-летие нестандартным проектом - вместе с брендом SELA компании подготовили лимитированную серию одежды. Дизайн коллекции отсылает к ретроэстетике культовых моделей Lada и "Жигули". Идея построена на ностальгии: для многих поколений россиян эти машины стали первым автомобилем в жизни и частью повседневного быта.

В оформление вещей дизайнеры вплели узнаваемые детали - стилизованную ладью, фирменный знак Lada, клетчатый узор, который повторяет текстуру обивки салонных кресел классических моделей, и ковровые орнаменты, знакомые каждому владельцу "Жигулей".

Основа коллекции - трикотаж: кардиганы, свитшоты и футболки. Линейка рассчитана на мужчин и детей. Продажи стартуют 21 сентября.

Ранее бренд "Союзконструкт" выпустил на российский рынок тематические наборы для сборки моделей ВАЗ‑2101 и ВАЗ‑2105 - они созданы в рамках официального партнерства с маркой Lada. Компактная версия "пятерки" (358 деталей, размер - почти 16 см) стоит 2990 рублей, а более крупная копия "копейки" (длина - 29 см) обойдется в 7490 рублей.