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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Россия может на 80% увеличить производство ударных БПЛА

Россия планирует увеличить производство ударных БПЛА типа "Герань" почти на 80% к 2029 году за счет расширения завода "Алабуга-Волокно" в Татарстане. Об этом пишет Politico.
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Согласно документам, к 2029 году предприятие увеличит производство углеродного волокна аэрокосмического класса на 500 тонн ежегодно. По оценкам экспертов, это позволит выпускать дополнительно 28 тысяч ударных дронов типа "Герань" в год, что увеличит текущие объемы производства на 78%. Углеродное волокно — критически важный материал для создания легких и прочных корпусов БПЛА, но оно во многом импортируется из Китая. Цель проекта — снизить эту зависимость.

Эксперты издания толкуют все это в своем ключе - будто бы Россия планирует атаковать Европу. Они ссылаются на оценки, что Россия стремится довести производство дронов до 130 тысяч в год к 2030 году в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", а к 2035 году - до 350 тысяч. И очень обеспокоены этим, потому что с недавних пор ВС РФ стали оснащать свои "Герани" реактивными двигателями, что позволяет им летать быстрее и поражать цели на большем расстоянии, а перехватить их очень сложно.

На днях президент РФ Владимир Путин, вручая в Кремле вручил награды заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса, отметил, что производство БПЛА за время СВО увеличилось во много раз, по ряду позиций - в десятки раз.

Теги: БПЛА, производство


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