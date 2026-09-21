Впервые в Нижнетавдинском округе прошло "Здоровое село" для детей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Комплексная программа объединила глубокую диагностику, профилактику и просвещение.



Всего за несколько дней медицинские специалисты осмотрели 700 детей, проведя 1 162 консультации. Особое внимание было уделено самым маленьким - 80 детям от 1 до 3 лет, которые не посещают детские сады. Благодаря высокой квалификации врачей удалось выявить 225 случаев патологий. Трое детей были своевременно направлены на плановую госпитализацию.



Проект доказал, что здоровье начинается с привычек. Для школьников сел Тюнево, Велижаны и Березово прошли уроки здоровья о рациональном питании и личной гигиене, охватившие 110 ребят.



В Нижней Тавде 98 детей узнали о профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ). Важно, что знания получили и взрослые: 45 учителей прошли обучение по профилактике аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних, а 7 медицинских работников освоили методики организации уроков здоровья.



"Наша главная задача - не просто зафиксировать статистику, а выстроить систему, при которой каждый ребенок, независимо от удаленности от областного центра, получает квалифицированную помощь и внимание узких специалистов. Проект "Здоровое село" - это именно тот инструмент, который позволяет нам работать на опережение: выявлять риски на ранних стадиях, обучать педагогов и родителей, и в конечном счете формировать культуру здоровья с самого детства. Мы продолжим эту работу, потому что здоровье наших детей - это фундамент будущего всего региона", - заявила главный врач Областной больницы № 15 Мигран Мартиросян.



В Нижнетавдинском округе также запланированы телемедицинские консультации со специалистами Областной клинической больницы №1 (г. Тюмень) для 10 подготовленных пациентов.