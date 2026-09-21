"Ладо" и другие: в Екатеринбурге арестовали троих вымогателей, похитивших человека

В Екатеринбурге арестованы трое обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Такое решение вынес Чкаловский районный суд уральской столицы.

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По версии следствия, в конце мая-начале июня 2026 года троица вымогала миллион рублей у местного жителя. А в июле 2026 года бандиты похитили молодого человека и также вымогали у него миллион рублей. В итоге тот передал злоумышленникам большую часть требуемой суммы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все трое арестованы. В СИЗО они будут находиться до 14 ноября 2026 года включительно.

Некоторые подробности раскрыли в региональном Следственном комитете. Как сообщили в ведомстве, задержанным от 37 до 48 лет. Их жертвами стали 36-летний мужчина и 25-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело, сейчас проводится расследование.

Как добавил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, силовики "брали" фигурантов прямо по месту жительства.

"Двое из них в момент задержания предприняли попытки оказать сопротивление, однако ретироваться им не удалось. Трое сообщников ранее уже привлекались к уголовной ответственности по статьям 115, 119, 162 и 330 УК РФ – умышленное причинение вреда здоровью, угроза убийством, разбойное нападение и самоуправство. Один в определенных кругах известен по прозвищу "Ладо". При проведении обысков в квартирах любителей чужих денежных сбережений представители МВД обнаружили и изъяли несколько выкидных ножей и биту", - рассказал полковник Горелых.

В полиции отметили, что если кто-то стал жертвой задержанных, но по каким-то причинам соответствующего заявления еще не сделал, то следует обращаться в дежурную часть ОБОП УУР ГУ МВД области по телефону 8-343-297-55-55. Обращения принимаются круглосуточно.