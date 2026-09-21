Рубио совершил "антикитайское" турне по Латинской Америке

Госсекретарь США Марко Рубио совершил турне по Колумбии, Эквадору и Перу, встретившись с президентами стран. Целью визита было укрепление влияния США в регионе через программу "Щит Америк", борьбу с наркотерроризмом и вытеснение Китая из стратегических секторов экономики.

Стратегия Вашингтона в Латинской Америке сводится к созданию подконтрольного военного блока в "южном подбрюшье" США, пишет "Фонд стратегической культуры". Официально это для борьбы с наркотрафиком, однако на практике он развязывает руки американским властям для прямого вмешательства в суверенные дела стран региона. Рубио активно склоняет латиноамериканских лидеров к тесному взаимодействию с американскими силовыми структурами и спецслужбами под предлогом борьбы с организованной преступностью и наркокартелями. Но пока этому мешает Бразилия. И Рубио пытался выяснить отношение стран региона к вмешательству США в бразильские выборы с целью получить там "правильный" результат.

Однако реальные настроения населения идут вразрез с планами Белого дома. Согласно последним данным, жители Колумбии, Эквадора и Перу в большинстве своем относятся к Китаю с бóльшим доверием, чем к США. После заявлений Рубио в ходе визита посольство Китая в Перу заявило, что Пекин не принуждает страны выбрать чью-то сторону и не вмешивается во внутренние дела других стран. В Китае поняли, зачем в Южную Америку приезжал Рубио?