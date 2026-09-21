Суд снова оправдал екатеринбурженку за заказное убийство бывшего сожителя

Кировский районный суд Екатеринбурга снова оправдал 42-летнюю Наталью Исаеву, обвиняемую в организации приготовлений к убийству бывшего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что в Исаевой уже выносили оправдательный приговор, однако решение было обжаловано. В июле текущего года судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда отметила, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения. В связи с этим, оправдательный приговор был отменен, а уголовное дело отправлено на новое рассмотрение.

Следствие полагало, что Исаева, испытывая неприязнь к бывшему сожителю из-за постоянных ссор по поводу встреч с их общим ребенком, решила убить его. Для этого она якобы наняла человека, пообещав вознаграждение в размере 276 тыс. 998 рублей. Однако, о готовящемся преступлении жертве рассказал сам киллер. Тот обратился в правоохранительные органы.

Сегодня дело екатеринбурженки снова рассматривалось присяжными, но уже другим составом. Они тоже заявили об отсутствии события преступления. На основании вердикта присяжных суд оправдал Исаеву и признал за ней право на реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу.