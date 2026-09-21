Пашинян: Отношения Армении и России неминуемо изменятся

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что отношения Армении и России будут меняться.

"Наши отношения с Россией неминуемо изменятся, это не связано с каким-либо человеком или политической силой. Кто бы это ни был, отношения Армении и России не будут такими, как прежде", - приводит РБК слова Пашиняна.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему отношений с Арменией на международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Он заявил, что Россия не будет оплачивать подготовку Еревана к членству в Евросоюзе за счет преференций в Евразийском экономическом союзе.