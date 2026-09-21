В Екатеринбурге летний сезон "РМК Экстрим" завершили в обновлённом скейт-парке

В субботу, 19 сентября, в спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге состоялся Кубок "РМК Экстрим".

По данным организаторов, соревнования собрали 5 тысяч любителей экстремальных видов спорта и зрителей в скейт-парке Русской медной компании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в турнире приняли участие 218 спортсменов: 85 райдеров в дисциплине самокат, 56 в дисциплине BMX, 27 скейтбордистов и 24 роллера. Зрителей удивили самые юные спортсмены: 26 малышей от двух до пяти лет на беговелах выполнили заезды на скорость на волнообразной трассе.

"Завершаем летний сезон "РМК Экстрим" в обновлённом скейт-парке. Мы собрали спортсменов по пяти дисциплинам. И самое главное, в этом сезоне пришло рекордное количество детей, которые учатся кататься на беговелах. Спортсмены, которые катаются в этом парке, становятся лучше, сильнее, смелее. И самое замечательное, что мы заканчиваем наш сезон в такую тёплую погоду: дождь не нарушил наши планы, только солнце и хорошее настроение. Мы рады, что родители и друзья наших спортсменов приходят в парк, развлекаются, участвуют в наших активностях. Надеемся, что эта традиция будет сохраняться. И ждём вас в зимнем сезоне в парке "РМК Экстрим", - отметил директор "РМК Экстрим" Герман Ременников.

Закрытие экстрим-сезона посетили топ-райдеры России и мира: участник Олимпиады в Токио в дисциплине BMX-фристайл Ирек Ризаев, чемпион России по самокату Илья Кузьминов, а также победитель и призёр всероссийских и международных соревнований по BMX Амир Шарафиев.

"Сегодня я судил категорию самокат-улица. Уровень у ребят очень крутой, было много ребят разных возрастов. Спортсмены приехали даже из других городов. Было очень здорово, мне всё очень понравилось. РМК, как всегда, сделали этот день!", - признался Илья Кузьминов.

Соревнования стали частью большого семейного праздника. В течение дня дети и взрослые участвовали в мастер-классах по сёрф-скейту, балансборду и скейтборду, проходили квесты и участвовали в спортивных активностях.

А в финале мероприятия состоялось зрелищное шоу-закрытие сезона: 20 лучших спортсменов Урала вместе с топ-райдерами России показали зрелищные трюки, а также символично передали флаг проекта "РМК Экстрим" спортсменам-сноубордистам, ознаменовав переход от летнего сезона к зимнему.