Государство рекордно нарастило закупки топлива

С января по август 2026 года государственные заказчики потратили на бензин и дизель 289 миллиардов рублей - это на 30% больше, чем годом ранее. Число тендеров выросло на 27% и достигло 43,4 тысячи. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на платформу "Тендерплан".

Больше всего закупок провели в июне - 7,2 тысячи тендеров, что на 23% превышает прежние показатели. По деньгам пик пришелся на март: 58,6 миллиарда рублей, непосредственно перед сезоном высокого спроса. Средняя стоимость одного контракта за восемь месяцев увеличилась на 12% и составила 6,7 миллиона рублей.

Другие сервисы подтверждают эту картину. "Контур.Закупки" зафиксировал рост числа тендеров на 35%, а "Ростендер" - на 20%. В их данные также входят контракты на поставку небольших партий топлива.

Эксперты "Ростендера" уточняют: реальная картина может быть шире, так как часть закупок проходит на закрытых площадках и агрегаторы не получают о них информацию. Некоторые заказчики не раскрывают цены контрактов, поэтому точно определить средние цены на рынке сложно.

Среди регионов по числу тендеров лидирует Татарстан - 5,4 тысячи контрактов. За ним следуют Краснодарский край с 4,2 тысячи и Самарская область с 3,7 тысячи.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин объясняет рост закупок реакцией властей на топливный кризис. Управляющий партнер Neft Research Сергей Фролов и ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов разделяют эту позицию: государство старается обеспечить себя горючим на крайний случай.

При этом Баранов отмечает оборотную сторону: госзакупки обостряют конкуренцию среди потребителей, поскольку объем доступного топлива ограничен из-за сложностей с производством.

С 1 октября на Дальнем Востоке стартует эксперимент по упрощенной системе госзакупок - в том числе через маркетплейсы, сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. По его словам, нынешние правила, хоть и нужны для прозрачности и борьбы с коррупцией, нередко создают лишние сложности, а новый подход позволит учреждениям быстрее закупать нужные товары и снизить риски злоупотреблений.