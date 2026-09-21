Тюменцам раздали квартиры и автомобили за участие в викторине

В рамках фестиваля "Тюменская осень" прошла викторина "Знай свой край!". Суперигры транслировались на телеканалах "Тюменское время" и "Тобольское время" в течение трех дней. Победители получили пять квартир, пять автомобилей и тысячи других подарков, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Обладателями квартир стали Екатерина из Тюмени, Екатерина из села Ембаево, Валентина из Тюмени, Мария из Тюмени и Роза из Тобольска.

Автомобили выиграли Ольга из Тюмени, Ирина из Тюмени, Лилия из поселка Московский, Юлия из Тюмени и Юрий из Тобольска.

Викторина "Знай свой край!" проходила в Тюмени, Тобольске и Тюменском округе с 18 по 20 сентября в рамках фестиваля "Тюменская осень". Организаторы: АНО "Сибинформбюро" и Благотворительный фонд развития города Тюмени. Участниками викторины могли стать достигшие 18-летнего возраста, имеющие место регистрации в Тюмени, Тюменском муниципальном округе или Тобольске. Онлайн-викторина проходила в чат-ботах на платформах "МАКС", "ВКонтакте" или "Telegram".

Онлайн-викторина состояла из 10 раундов по пять вопросов в каждом. Новый раунд стартовал каждый понедельник. За каждый правильный ответ начислялся один балл, максимальный результат за раунд — пять баллов. Всего за игру можно было заработать до 50 баллов. Но, помимо этого, любой зарегистрировавшийся в боте получал дополнительные баллы — за приглашение друга, за подписку на каналы, за скачивание QR-кода для участия в офлайн-этапе и просто за регистрацию в системе. Общая максимальная сумма баллов, которую можно было накопить, составила 100 баллов.