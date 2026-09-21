В России почти пятая часть нового созыва Госдумы – участники СВО

Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев высказался о предварительных итогах трёхдневного голосования, которое прошло в России 18-20 сентября.

По его словам, порядка 86 участников боевых действий могут получить депутатские мандаты по итогам выборов. Об этом политик высказался во время пресс-конференции в ТАСС. То есть из 450 депутатов почти пятая часть будут представлять участников специальной военной операции (СВО).

Ранее руководитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова высказалась о предварительных результатах выборов. "Единая Россия" набирает 57,83% голосов по партийным спискам. Она побеждает в 208 одномандатных округах. В Госдуме у партии власти будет 355 мандатов из 450. То есть "партия власти" получает самую большую фракцию в Госдуме в своей истории.