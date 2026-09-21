Баскетболисты "Уралмаша" выиграли Кубок "Урал-Грейта"

Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" стал победителем предсезонного турнира в Перми – Кубка "Урал-Грейта".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в решающем матче за трофей команда Антона Юдина одержала верх над местной "Бетсити Пармой". Итоговый счет – 80:90 в пользу "Уралмаша" (14:23, 13:31, 22:31, 31:5).

В финале лидерами уральской команды стали Джавонте Даглас (15 очков, 3 подбора), Кирилл Попов (12 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 блок-шота), Октавиус Эллис (12 очков, 7 подборов, 4 передачи, 1 перехват, 2 блок-шота) и Крис Клемонс (10 очков, 4 подбора, 1 передача, 2 перехвата).

Новый сезон "Уралмаш" начнет уже 25 сентября выездным матчем против петербургского "Зенита". Напомним, что этим летом клуб из Екатеринбурга покинули сразу несколько игроков.