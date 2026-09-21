В России явка на ДЭГ составила 90,88% против 59,32% у "традиционного"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова высказалась о предварительных результатах выборов, прошедших 18-20 сентября. Одной из тем стали результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое прошло в 32 регионах России.

По её словам, явка на электронное голосование составила 90,88%. Согласно его предварительным итогам, "ЕР" получила 49,14% голосов, "Новые люди" – 15,41%, КПРФ – 12,23%, ЛДПР – 10,79%, "Справедливая Россия" – 5,72%.

"Есть отличия от характера голосования. Кто голосует дистанционно, видны предпочтения. Для партий это – информация к размышлению", - сказала Памфилова.

Ранее она сообщила, что обработаны 95,18% бюллетеней. Явка составила 59,32% (62 млн 619 тыс. 380 человек). Электронных протоколов было более 30%.