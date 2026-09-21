В Донбассе предотвратили теракт вблизи избирательного участка

В ДНР предотвращён теракт вблизи избирательного участка. Его подготовку и попытку проведения вменяют россиянину.

По версии следствия, житель Донецка в интернете познакомился со сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По их заданию он изъял из заранее подготовленного тайника 20 кг взрывчатых веществ, предназначенных для теракта. Схожим образом он получил самодельное взрывное устройство (СВУ), содержащее 2 кг пластичного взрывчатого вещества.

Взрывчаткой и поражающими элементами злоумышленник снарядил личный автомобиль. Он должен был взорваться вблизи одного из избирательных участков ДНР во время массового скопления там людей. Несостоявшегося террориста задержали сотрудники ФСБ, сообщает центр общественных связей спецслужбы.