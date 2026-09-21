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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Екатеринбург проведет первые за 11 лет крупные соревнования по фигурному катанию

В Екатеринбурге впервые с 2015 года пройдут крупные соревнования по фигурному катанию, а именно - Гран-при России "Золото Урала". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

С 4 по 8 ноября более 150 сильнейших фигуристов встретятся на льду "УГМК Арены". Первые три дня будут выступать юниоры - в программе одиночное и парное катание, а также танцы на льду. 7 и 8 ноября состоятся главные старты, в которых мужчины, женщины и спортивные пары представят короткие и произвольные программы.

"Возвращение фигурного катания такого уровня в Екатеринбург – важное событие для всего спортивного сообщества региона. Урал по праву гордится своими традициями в этом виде спорта: у нас работают 18 отделений спортивной подготовки, воспитано более 60 мастеров спорта СССР и России. Именно здесь начинали свой путь к большим победам известные фигуристы разных поколений, например, Марина Пестова и Станислав Леонович, Марина Климова, Вероника Першина и Марат Акбаров, Максим Ковтун, Юлия Липницкая и многие другие", – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Серия Гран-при проходит с сентября по декабрь в несколько этапов, а ее финал состоится в феврале 2027 года. В последний раз соревнования такого уровня по фигурному катанию Екатеринбург принимал в декабре 2015 года на льду арены "Уралец".

Теги: Екатеринбург, Гран-при, фигурное катание, соревнования


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