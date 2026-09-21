Мошенники за неделю похитили 20 миллионов рублей у жителей Тюменской области

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 45 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 5,5 млн рублей.

Так, неизвестный, позвонив на абонентский номер, принадлежащий жительнице города Тобольска, под предлогом дополнительного заработка, ввел ее в заблуждение и убедил перевести на предоставленные им банковские счета денежные средства в размере 5,5 млн рублей.

Тобольская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.