Экс-глава Коми Гайзер вышел на свободу

Покинул колонию получивший срок за создание ОПГ бывший глава Коми Вячеслав Гайзер.

"Гайзер покинул территорию ИК-6 Тверской области, в которой отбывал наказание. Это произошло в связи с тем, что срок его наказания истек", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Когда именно освобожден бывший губернатор, не уточняется. Официально срок его заключения истекал 18 сентября 2026 г.

Гайзера задержали в сентябре 2015 г. Обвиняемыми по делу о коррупции в Коми и хищении 4,5 млрд руб., помимо него, проходили 13 человек. По данным следствия, в преступную группировку входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и другие. Гайзер в июне 2019 г. получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн руб.