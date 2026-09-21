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Общество Республика Коми
Фото: Следственный комитет РФ

Экс-глава Коми Гайзер вышел на свободу

Покинул колонию получивший срок за создание ОПГ бывший глава Коми Вячеслав Гайзер.
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"Гайзер покинул территорию ИК-6 Тверской области, в которой отбывал наказание. Это произошло в связи с тем, что срок его наказания истек", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Когда именно освобожден бывший губернатор, не уточняется. Официально срок его заключения истекал 18 сентября 2026 г.

Гайзера задержали в сентябре 2015 г. Обвиняемыми по делу о коррупции в Коми и хищении 4,5 млрд руб., помимо него, проходили 13 человек. По данным следствия, в преступную группировку входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и другие. Гайзер в июне 2019 г. получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн руб.

Теги: Вячеслав Гайзер, колония


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