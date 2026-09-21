"Яндекс" запустил собственную языковую модель и открыл ее для разработчиков

"Яндекс" представил языковую модель Alice AI Foundation LLM - ее обучали с нуля, не используя чужие наработки. Об этом "Ведомостям" рассказали в компании.

Теперь разработчики могут сами запускать и подстраивать модель под свои задачи: "Яндекс" выложил ее параметры в открытый доступ. Использовать систему можно и в бизнесе, и в исследованиях — лицензия это разрешает.

Модель получилась масштабной: в ней 80 миллиардов параметров, из них одновременно работают 3 миллиарда. Для обучения использовали огромный массив данных - 18 триллионов токенов. В "Яндексе" отмечают, что именно эта разработка станет базой для будущей рассуждающей модели и новых агентных функций голосового помощника "Алиса AI".

Кстати, умные колонки с Алисой есть в каждом четвёртом домохозяйстве России, а устройства Яндекса занимают 90% рынка таких гаджетов.