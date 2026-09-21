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Общество Свердловская область
Фото: Любовь Кабалинова

В Екатеринбурге открылась выставка про город в 90-х и 2000-х годах

Уральский строительный холдинг "Атом" и "Ельцин центр" открыли выставку про Екатеринбург 1990-2000-х годов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, название выставки "Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов" обыгрывает известную формулу культурной памяти, применяя её не к личности, а к целой архитектурной эпохе. В центре внимания оказывается архитектура города 1990-2000-х годов – времени, которое сегодня называют "капиталистическим романтизмом".

Распад Советского Союза и переход к рыночной экономике породили феномен стилистической свободы: энергия перемен и стремление к лучшей жизни вылились в причудливые формы, смелое освоение новых материалов и индивидуальные проекты, пришедшие на смену типовым в индустриальном домостроении. В экспозицию вошла ограниченная выборка зданий, один из возможных срезов явления, оставляющий зрителю пространство для собственных наблюдений.

Выставка "Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов"(2026)|Фото: Любовь Кабалинова

Художница Ксения Инверс обращается к этим объектам средствами фотографии, выстраивая визуальное исследование постсоветской архитектурной реальности. Её профессиональный путь (этнология и искусствоведение) определяет метод работы: внимание к тому, как социальные, экономические и культурные процессы отражаются в конкретных местах, вещах и образах. Архитектура капиталистического романтизма становится для неё особенно выразительным материалом: она сохраняет не только следы прошлого, но и образы будущего, каким оно когда-то представлялось.

Выставка построена как фантазия на тему несуществующего информационного буклета о капиталистическом романтизме Екатеринбурга – гипотетического издания, которое могло бы стать локальным брендом территории. Этот вымышленный формат предлагает зрителю самостоятельно выявлять подобные объекты в городской среде, применяя в их оценке не только категории вкуса и эстетики, но и экономический и политический контекст.

Выставка "Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов"(2026)|Фото: Любовь Кабалинова

Отдельная линия выставки связана с тем, как новый строительный бизнес становился одним из активных участников формирования образа Екатеринбурга. Среди компаний, повлиявших на архитектурный облик города в этот период – крупнейший строительный холдинг Урала "Атом". В экспозицию вошли снимки ключевых объектов эпохи, реализованных компанией. Среди них Камерный театр Объединённого музея писателей Урала, театр балета "Щелкунчик", Законодательное собрание Свердловской области, ЖК "Аквамарин", ЖК "Малаховский" и другие.

Выставка "Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов"(2026)|Фото: Любовь Кабалинова

Сегодня они позволяют увидеть, как архитектурные амбиции, строительный рынок и представления о современном городе формировали Екатеринбург на рубеже веков. При этом архивы частных компаний могут становиться ценным источником информации об этом недавнем прошлом, сохраняя материалы, которые по очевидным причинам пока не попали в государственные и музейные собрания.

Генеральный директор строительного холдинга "Атом" Валерий Ананьев отмечает:

"Тогда все чувствовали: пришло новое время и то, что раньше было нельзя, вдруг стало можно. Был невероятный оптимизм, уверенность, что мы сможем изменить жизнь к лучшему – иначе просто не решились бы уйти с такого серьезного государственного предприятия, как СМУ-3 и основать свою компанию. Устав от крупнопанельного домостроения с его одинаковыми планировками и одинаковыми сценариями жизни, мы жадно пробовали новое: работали с передовыми архитекторами, экспериментировали с фасадами, высотностью, благоустройством".

Дополняют экспозицию архивные материалы: газетные заметки и рекламные тексты 1990-2000-х годов, а также расшифровки интервью с ведущими архитекторами эпохи, выходившие на портале "Арх66", материалы которого сегодня оказались недоступны.

Справка

Организатор: Арт-галерея "Ельцин центра"

Соорганизатор: Уральский строительный холдинг "Атом"

Материалы предоставили: Музей истории Екатеринбурга, Музей архитектуры и дизайна, Государственный архив Свердловской области, Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Где: Круглый зал "Ельцин центра", 3-й этаж, вход свободный

Возраст: 6+

Теги: выставка, архитектура, Атом, Екатеринбург


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