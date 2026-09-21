Паломники Свято-Симеоновского крестного хода преодолели самый сложный участок пути – Симеонову тропу

23 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

Паломники Свято-Симеоновского крестного хода преодолели самый сложный участок пути – Симеонову тропу

40 километров сквозь тайгу и болото по колено в воде - такой путь предстоит одолеть паломникам.  Сейчас участники Свято-Симеоновского крестного хода с успехом преодолели самый сложный участок пути – Симеонову тропу, которая пролегает сквозь лес и болота.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Это лесной и наиболее трудный 40-километровый участок пути, по которому святой праведный Симеон ходил из Меркушино в село Махнёво в Спасо-Преображенский храм на службы. Уже поздно вечером крестоходцы вышли к деревне Меркушино, где их встретили клирик Свято-Симеоновского Архиерейского подворья протоиерей Иоанн и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«В этом году Симеонова тропа особенно сильно проверяла крепость нашего духа и силы нашей молитвы. Из-за того, что было дождливое лето болота наполнились водой и большой отрезок пути мы шли по болотам по колено в воде. Но мы преодолели все трудности и с радостью все вместе помолились там, где молился святой праведный Симеон, где в честь него воздвигнут храм, где находится монастырь», - прокомментировал организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Сегодня у паломников запланирован день отдыха, чтобы с новыми силами продолжить свой путь через села Усть-Салда и Красногорское в Верхотурье. Завершится молитвенное шествие 25 сентября. В этот день будет отмечаться перенесения мощей святого праведного Симеона из Екатеринбурга в Верхотурье.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Участники Симеоновского крестного хода совершают настоящий духовный подвиг. Их путь — это пример несгибаемой воли, они идут вперед, несмотря на любые трудности, плохую погоду или наполненные водой болота и леса. Их искренняя вера и молитвенный труд становятся тем фундаментом, на котором сегодня возрождаются храмы и в них вновь звучит молитва», — поделился директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

В этом году из Алапаевска в путь отправились более 50 паломников, в том числе двое незрячих, а тропу прошли более 90 человек. Люди присоединялись по ходу маршрута. Для участия в шествии люди приехали со всех уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Алтайского и Пермского края, Тюменской и Свердловской области. Весь путь крестоходцы пройдут под защитой двух икон - небесной покровительницы Екатеринбурга — святой Екатерины и покровителя духовной столицы Урала и Сибири — праведного Симеона Верхотурского.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Теги: крестный ход, фонд святой екатерины, симеонова тропа, александр андреев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети