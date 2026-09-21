Паломники Свято-Симеоновского крестного хода преодолели самый сложный участок пути – Симеонову тропу

40 километров сквозь тайгу и болото по колено в воде - такой путь предстоит одолеть паломникам. Сейчас участники Свято-Симеоновского крестного хода с успехом преодолели самый сложный участок пути – Симеонову тропу, которая пролегает сквозь лес и болота.

Это лесной и наиболее трудный 40-километровый участок пути, по которому святой праведный Симеон ходил из Меркушино в село Махнёво в Спасо-Преображенский храм на службы. Уже поздно вечером крестоходцы вышли к деревне Меркушино, где их встретили клирик Свято-Симеоновского Архиерейского подворья протоиерей Иоанн и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«В этом году Симеонова тропа особенно сильно проверяла крепость нашего духа и силы нашей молитвы. Из-за того, что было дождливое лето болота наполнились водой и большой отрезок пути мы шли по болотам по колено в воде. Но мы преодолели все трудности и с радостью все вместе помолились там, где молился святой праведный Симеон, где в честь него воздвигнут храм, где находится монастырь», - прокомментировал организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

Сегодня у паломников запланирован день отдыха, чтобы с новыми силами продолжить свой путь через села Усть-Салда и Красногорское в Верхотурье. Завершится молитвенное шествие 25 сентября. В этот день будет отмечаться перенесения мощей святого праведного Симеона из Екатеринбурга в Верхотурье.

«Участники Симеоновского крестного хода совершают настоящий духовный подвиг. Их путь — это пример несгибаемой воли, они идут вперед, несмотря на любые трудности, плохую погоду или наполненные водой болота и леса. Их искренняя вера и молитвенный труд становятся тем фундаментом, на котором сегодня возрождаются храмы и в них вновь звучит молитва», — поделился директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В этом году из Алапаевска в путь отправились более 50 паломников, в том числе двое незрячих, а тропу прошли более 90 человек. Люди присоединялись по ходу маршрута. Для участия в шествии люди приехали со всех уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Алтайского и Пермского края, Тюменской и Свердловской области. Весь путь крестоходцы пройдут под защитой двух икон - небесной покровительницы Екатеринбурга — святой Екатерины и покровителя духовной столицы Урала и Сибири — праведного Симеона Верхотурского.