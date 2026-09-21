В Кушве ЖЭУ обмануло пенсионерку для платной установки пожарного извещателя

Прокуратура помогла 89-летней пенсионерке вернуть деньги за пожарный извещатель, который той установили недобросовестные сотрудники ЖЭУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в апреле текущего года к местной жительнице пришли представители ООО «ГК «Жилищно-эксплуатационное управление»». Представившись сотрудниками пожарной службы, они убедили пенсионерку, что та обязана установить пожарный извещатель, заставили подписать договор и оплатить услуги в размере 20,2 тыс. рублей.

Представители коммерческой организации ввели женщину в заблуждение относительно своего статуса. Более того, они воспользовались тем, что пенсионерка является инвалидом II группы по зрению, плохо видит и слышит. По этой причине она не могла самостоятельно ознакомиться с договором и понять значение прописанных в нем формулировок.

В интересах пенсионерки прокурор направил в Кушвинский городской суд исковое заявление о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. Требования были удовлетворены, а с организации взыскали в пользу пожилой женщины: оплаченную сумму в размере 20,2 тыс. рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 12,6 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 559 рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей.

Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.