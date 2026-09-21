В Соликамске экс-директор интерната воровал деньги умерших постояльцев

В Соликамске судебные приставы взыскали ущерб с бывшего директора дома-интерната для престарелых и инвалидов, который обворовывал своих подопечных. Пострадавшей в этой истории оказалась многодетная мать, чья бабушка жила в учреждении. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

В сейфе кабинета соцработников хранились банковские карты постояльцев - с приклеенными к ним пин-кодами. Зная, что у некоторых одиноких стариков нет наследников, директор после их смерти забирал карты и снимал деньги через банкоматы, переводил их на свой счёт и тратил как хотел.

Всё вскрылось после того, как внучка одной из умерших женщин обратилась в интернат. Там провели проверку и обнаружили, что списания со счёта происходили уже после смерти постояльцев. Материалы передали в полицию. В ходе следствия выяснилось, что директор предлагал и другим сотрудникам поучаствовать в снятии денег, но те отказались.

Сам обвиняемый утверждал, что тратил похищенное на нужды интерната - якобы покупал кровати, матрасы и мебель. Однако, работавшие в тот период сотрудники заявили: никакой помощи от него не поступало.

Суд признал мужчину виновным по статье "Кража с банковского счёта" (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Помимо уголовного наказания, удовлетворили два гражданских иска. Первый - в пользу Росимущества: деньги со счетов двух умерших постояльцев признали собственностью государства как выморочное имущество. Второй - в пользу внучки. Суд учёл, что женщина одна воспитывает троих несовершеннолетних детей и не имеет постоянного дохода, поэтому признал ущерб для неё значительным.

В отдел судебных приставов по Соликамску поступило два исполнительных документа: о взыскании в пользу потерпевшей около 145 тысяч рублей и в пользу государства - 165 тысяч рублей.

Должник вовремя не расплатился, поэтому приставы взыскали с него исполнительский сбор - 12% от суммы. Кроме того, взыскание обратили на его доходы и банковские счета, а самому мужчине ограничили выезд за границу. После применения всех мер деньги поступили на депозитный счёт ведомства и были перечислены взыскателям. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.