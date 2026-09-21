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Политика
Фото: Накануне.RU

Украина потратит $21 млн на обязательства по совместному фонду с США

В будущем году обязательства по совместному фонду с США обойдутся Украине в $21 млн.

Средства выделят на "реализацию соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления", выяснил ТАСС на основе сопроводительных документов к проекту бюджета.

После подписания соглашения с США бывшая в тот момент министром экономики Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках.

Ранее The Washington Post написала, что сделка с США о недрах выглядит так, будто Украина должна выплачивать репарации. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. В Киеве пришли в ужас от сделки. Однако президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если он откажется от подписания сделки.

Теги: Украина, США, фонд


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