В Екатеринбурге прошел первый чемпионат Свердловской области по паделу: итоги

В Екатеринбурге завершился первый в истории чемпионат Свердловской области по паделу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, турнир, который прошел на Падел-арене РМК, объединил 114 спортсменов со всего региона.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил:

"Проведение первого чемпионата – это доказательство того, что федерация работает. Те спортсмены, которые приняли участие, они уже первые. Вне зависимости от того, победили они или нет. Я уверен, что те игроки, которые выиграют турнир, в будущем войдут в состав национальной сборной России".

Чемпионат проходил в двух категориях: женской и мужской. В женской категории финалистки были известны уже в субботу: ими стали Дарья Ирха и Алёна Васильева, а также Полина Злоказова и Дарья Лабинцева. В решающем матче Ирха и Васильева быстро завладели преимуществом и довели дело до итоговой победы: 6:1, 6:2.

В мужской категории полуфиналы прошли только в воскресенье утром. В итоге в финале выступили две пары спортсменов Академии падела РМК: Дмитрий Мягков с Максимом Колобовым и Даниел Пашаян с Семёном Ражевым.

Хорошо знакомые друг другу соперники были максимально настроены на матч, но победа досталась более сыгранной паре Мягкова и Колобова (6:2, 6:4). "Бронзу" турнира завоевала ещё одна пара из Академии падела РМК: Степан Радус и Алексей Мильнер.

"Хотелось бы поблагодарить Академию падела РМК за возможность тренироваться и готовиться на самом высоком уровне. И, конечно, Федерацию падела Свердловской области за такой великолепный турнир", - заявил спортсмен Максим Колобов.

В дни чемпионата состоялось ещё одно знаковое событие: 19 сентября Падел-арена РМК отметила свой первый день рождения. Среди зрителей разыграли множество призов. В честь праздника в фойе арены вывезли большой торт, а гости арены и её сотрудники задули свечи на нём.

"За прошедший год мы провели почти 30 соревнований на арене. Более 10 тысяч зрителей посетили мероприятия. Среди достижений – запуск Международной лиги от RCC. Также были проведены мастер-классы для взрослых и детей, которые хотят познакомиться с паделом. И в скором времени мы ждём открытия детской академии", - отметила директор Академии падела РМК Дарья Ирха.