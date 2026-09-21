На выборах в Заксобрание Прикамья после обработки 99,34% бюллетеней лидирует "Единая Россия"

На выборах в Законодательное собрание Пермского края после обработки 99,34% бюллетеней лидирует "Единая Россия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным ЦИК РФ, она набрала 48,77% голосов — 441,3 тыс. человек.

Далее голоса распределились следующим образом: КПРФ — 15,46% (139,9 тыс.), ЛДПР — 10,93% (98,9 тыс.), "Новые люди" — 10,3% (93,3 тыс.), "Справедливая Россия" — 5% (45,3 тыс.), Партия пенсионеров — 4,81% (43,5 тыс.), "Коммунисты России" — 1,73% (15,7 тыс.).

Явка за три дня голосования (с учётом дистанционного электронного голосования) превысила 44,07% — в голосовании приняли участие 865 930 избирателей.