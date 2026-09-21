"Справедливая Россия" рискует не пройти в Госдуму

Центризбирком озвучил свежие данные: специалисты уже обработали 93,06% протоколов. Лидирует партия "Единая Россия" - она набрала 57,83% голосов по федеральному списку. Второе место удерживает КПРФ с 13,81%, третье - ЛДПР с 8,93%. Партия "Новые люди" остается в зоне прохождения в парламент: у нее 7,97%.

Сейчас главная неопределенность связана с "Справедливой Россией". У партии 4,96% - это чуть ниже пятипроцентного барьера, который нужен для прохода в Госдуму. Подсчет еще не завершили, поэтому шансы у партии сохраняются, но ситуация остается напряженной: даже небольшое изменение итогов может лишить ее места в парламенте.

Остальные участники заметно отстают. Партия пенсионеров набрала 2,03%, "Зеленые" - 1,14%. "Коммунисты России" получили 0,86%, "Родина" - 0,72%, а Партия прямой демократии - 0,35%.

Голосование проходило в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года россияне выбирали не только депутатов Госдумы, но и заполняли еще 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей по всей стране. Ранее президент Владимир Путин называл эти выборы ключевым внутриполитическим событием для России.