Кадыров переизбран с "чеченским" результатом в 99,81%

Глава Чечни Рамзан Кадыров переизбран с рекордным результатом.

По данным на 6.07 (мск) 21 сентября, за политика проголосовали 99,81% избирателей. Такова информация ЦИК.

Результат можно считать хорошим подарком к юбилею: 5 октября Рамзану Кадырову исполнится 50 лет. Руководит Чечнёй он с февраля 2007 г. Именно тогда политик стал и.о. президента республики. В апреле того же года избавился от приставки "исполняющий обязанности". С тех пор не покидал пост.