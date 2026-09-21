Подросткам из Екатеринбурга дали реальный срок за поджог локомотива на жд-путях

Двух 16-летних подростков приговорили к реальному сроку за поджог локомотива на станции Екатеринбург‑Сортировочный Свердловской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел еще в декабре 2024 года. Установлено, что подростки получили инструкцию по интернету, согласившись совершить поджог за денежное вознаграждение. В результате, ОАО "РЖД" был причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей. Школьник получили от организатора преступления безналичные денежные средства в виде криптовалюты в размере 898,4 единиц, что эквивалентно 91 тыс. рублей. Парни преобразовали деньги в рубли и распорядились ими по своему усмотрению.

Обоих Центральный окружной военный суд признал виновными по п.п "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Теракт" и п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов". Согласившись с позицией гособвинителя, суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде 9 и 8 лет исправительной колонии общего режима, куда те отправятся как только им исполнится 18 лет.