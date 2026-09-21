В Израиле нашли пещеру, которую не открывали сотни тысяч лет

Археологи работают у поселка Фурейдис на севере Израиля - они вскрыли пещеру, которая сотни тысячелетий оставалась наглухо запечатанной. Возраст найденных внутри предметов ученые оценивают в 250-400 тысяч лет, пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти."

Исследователи достали из пещеры каменные рубила, скребки и другие инструменты древних людей. Рядом лежали кости газелей, ланей и вымерших лошадей. Благодаря отличной сохранности находок ученые смогут детально изучить, как тогда охотились, обрабатывали добычу и как был устроен быт.

Пещера относится к периоду, когда ни неандертальцы, ни Homo sapiens еще не стали главными обитателями региона. Специалисты называют находку редкой: это почти нетронутый след жизни людей, живших здесь более четверти миллиона лет назад. Раскопки идут в нескольких десятках километров от современной Хайфы.

Ранее археологи Камской экспедиции нашли в Перми, на территории бывшего Архиерейского квартала, следы древнего поселения раннего железного века: очаг и яму с лепной керамикой гляденовской культуры (III век до н. э. - I век н. э.).