На трассе в Свердловской области в столкновении трех автомобилей погиб водитель

В Свердловской области выезд на встречную полосу привел к столкновению трех машин. Один из водителей погиб.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, авария произошла сегодня в Белоярском районе на 45-м километре трассы "Екатеринбург – Шадринск – Курган" вблизи села Большебрусянское. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай", двигаясь в направлении Каменска-Уральского, по неустановленной пока причине выехал на "встречку". Там он столкнулся с "Фиат", а затем с ехавшим за ним автомобилем "Киа".

После удара "Хендай" съехал в кювет и опрокинулся. Его водитель погиб на месте.

В "Киа" пострадали водитель и пассажир – жительницы Белоярского района. В "Фиат" люди не пострадали.

На месте ДТП работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства.