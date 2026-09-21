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Фото: Накануне.RU

Дотянуть до выборов в конгресс? Зеленский просит "еще 40 дней" для "победы над Россией"

Зеленский заявил, что ему для "победы над Россией" нужно "еще 40 дней". Ранее он уже объявлял попытку "принудить Россию в миру" через атаки БПЛА. Президент России Владимир Путин назвал это "очередной авантюрой киевского режима и его западных кураторов", которая потерпела крах.
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Как пишет канал "Легитимный", именно 40 дней осталось до выборов в конгресс США, на которых демократы с большой вероятностью возьмут под контроль палату представителей, а возможно, и сенат, а они настроены на бóльшую военную поддержку киевского режима. То есть Киеву нужно продержаться еще 40 дней, а там ситуация значительно улучшится и можно будет заговорить о "новом дыхании".

При этом канал оценивают способность западных союзников продолжать снабжение Украины в прежних объемах достаточно скептически даже в случае победы демократов. Ресурсы стали меньше, а нагрузка на оборонные бюджеты Европы достигла критических отметок, поэтому ситуация едва ли вернется к прежней. Сейчас основная часть складских запасов НАТО уже исчерпана, а поставки осуществляются либо за счет неприкосновенных резервов, либо напрямую с конвейеров заводов. Но бесконечно это продолжаться не сможет.

Накануне Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и они договорились встретиться в Нью-Йорке, а эта встреча многое может изменить.

Теги: зеленский, украина


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