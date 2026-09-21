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Образование За рубежом
Фото: Reuters / Charles Platiau

В Италии собрались запретить ношение в школах паранджи и никаба

В Италии собрались узаконить запрет на ношение в школах паранджи и никаба. Также в планах правительства – ограничение количества иностранных учеников в классе.

На ежегодном сборе молодежного крыла партии "Братья Италии" премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что учащиеся "должны ходить в школу с открытым лицом, и в Италии никто, будь то во имя реальной или предполагаемой традиции, не может заставить девушку прятать себя".

Требование об ограничении числа иностранцев в классах, по словам премьер-министра, обусловлено стремлением сохранить качество обучения и повысить уровень интеграции. Если не знающих итальянский язык учеников в том или ином классе много, или даже большинство, "тогда это не интеграция, а халатность". Власти планируют обязать родителей иностранных учеников тоже учить итальянский язык, если у семей будут серьезные трудности с интеграцией в общество, пишет "Ъ".

Теги: Италия, интеграция, ученики


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Развитие сюжета:

Ранее 22.09.2026 09:10 Мск Уже 12% иностранцев. Что стоит за планами властей Италии запретить в школах никабы?

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