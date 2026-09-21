В Италии собрались запретить ношение в школах паранджи и никаба

В Италии собрались узаконить запрет на ношение в школах паранджи и никаба. Также в планах правительства – ограничение количества иностранных учеников в классе.

На ежегодном сборе молодежного крыла партии "Братья Италии" премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что учащиеся "должны ходить в школу с открытым лицом, и в Италии никто, будь то во имя реальной или предполагаемой традиции, не может заставить девушку прятать себя".

Требование об ограничении числа иностранцев в классах, по словам премьер-министра, обусловлено стремлением сохранить качество обучения и повысить уровень интеграции. Если не знающих итальянский язык учеников в том или ином классе много, или даже большинство, "тогда это не интеграция, а халатность". Власти планируют обязать родителей иностранных учеников тоже учить итальянский язык, если у семей будут серьезные трудности с интеграцией в общество, пишет "Ъ".