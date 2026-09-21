Игорь Бабушкин поблагодарил астраханских избирателей за активную гражданскую позицию

В Астраханской области в ходе трёхдневного голосования жители выбирали депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва, Думы Астраханской области восьмого созыва, а также представительных органов ряда муниципальных образований.

Губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил горожан за активную гражданскую позицию, а представителей политических партий — за конструктивную и честную кампанию.

По данным на 18:30 20 сентября, явка превысила 58%. На избирательные участки пришли более 390 тысяч жителей. Окончательные данные будут установлены после обработки протоколов участковых избирательных комиссий.

«Мы увидели единство астраханцев, о чём говорит беспрецедентная явка. Благодарю все партии и руководство региональных отделений за чистую и честную кампанию — у всех нас общая цель: сделать жизнь граждан лучше. Отдельно отмечу сотни тысяч жителей, которые пришли на избирательные участки, сделали свой выбор и внесли вклад в будущее сильной России», — подчеркнул губернатор Астраханской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Бабушкин.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов, 50-процентный рубеж явки был преодолён ещё в середине третьего дня голосования. На тот момент активность избирателей примерно на 20 % превышала показатель аналогичного периода кампании пятилетней давности.

Итоги трёхдневного голосования также оценили представители политических партий. Они отметили высокую активность жителей, спокойную обстановку на участках и отсутствие существенных замечаний к организации выборов.

Избирательные участки работали 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. После их закрытия участковые комиссии приступили к подсчёту голосов. Окончательные данные о явке и результатах выборов будут объявлены после обработки всех протоколов.