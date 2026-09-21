Выборы в ЗакСО: первое место у "ЕР", "Новые люди" вошли в тройку

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала предварительные итоги выборов в Законодательное собрание региона.

Голосование проходило в минувшие выходные. Как сообщается на сайте свердловского избиркома, на выборах в ЗакСО первое место заняла "Единая Россия", у которой 42,93% голосов. Далее идут КПРФ (18,85%), "Новые люди" (13,96%), ЛДПР (11,54%) и "Справедливая Россия" (9,58%).

Напомним, что на прошлых выборах в Законодательное собрание Свердловской области в 2021 году "Единая Россия" набрала только 36,11% голосов. Тогда партия ухудшила свой же результат 2016 года.