В Екатеринбурге трамвай наехал на 16-летнюю девушку

В Екатеринбурге 16-летняя девушка потеряла сознание и угодила под трамвай. Инцидент произошел сегодня утром на пр. Ленина, 83, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, девочка шла вдоль остановки. Ей стало плохо и она упала на трамвайные пути. В это же время трамвай тронулся от остановочного комплекса и допустил наезд на девушку. Сейчас пострадавшая находится в реанимобиле, где медики оказывают ей необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП, назначено проведение проверки.

ДТП привело к задержке в расписании трамвайных маршрутов №№8, 13, 15, 16 и 23.