Фицо призвал Запад не провоцировать войну с Россией

Словацкий премьер Роберт Фицо выступил с резкой критикой западных элит, обвинив их в попытках разжечь прямое военное столкновение между НАТО и Россией.

Он подчеркнул, что западная стратегия, направленная на нанесение поражения России руками киевского режима, изначально была абсурдной. Если это не получается, они теперь хотят напрямую втянуть НАТО, но это опаснейший путь эскалации - победа над ядерной Россией невозможна, это безумие.

Фицо также заверил граждан Словакии, что его кабинет не допустит участия страны в военных авантюрах. Он пообещал, что ни один словацкий военнослужащий не будет отправлен за рубеж для участия в боевых действиях против России или других стран.

На выходных либеральный польский премьер Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы Россия может нанести удары по странам Европы с использованием дронов и ракет. Его беспокойство вызывают удары ВС РФ вблизи польской границы. И будто бы в Кремле тестируют реакцию Польши и НАТО. Якобы это случайные инциденты, но их целью является ослабление мотивации стран НАТО применить положение о коллективной обороне.

Однако слова Туска ничем не обоснованы. 15 сентября ВС РФ нанесли удар по международному автомобильному пункту пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе в Волынской области, но с целью нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи ВСУ, сообщало Минобороны РФ.

